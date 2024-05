Nach Hörsaal-Besetzung Antisemitismus-Beauftragter: Propalästinensische Uni-Proteste oft antisemitisch

Hauptinhalt

10. Mai 2024, 19:26 Uhr

Der Konflikt im Nahen Osten ist nun auch an deutschen Hochschulen angekommen. Sowohl in Leipzig als auch Berlin wurden Protestcamps von propalästinensischen Unterstützern geräumt. In Berlin widersprachen Lehrende dem Polizeieinsatz an der Freien Universität und stellten sich hinter die protestierenden Studierenden. Das wiederum kritisiert der Hochschulverband. Laut Antisemitismusbeauftragtem der Uni Leipzig mischen sich in die Proteste immer wieder klassische antisemitische Narrative.