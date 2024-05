Urteile der Woche Keine Entschädigung wegen Enttäuschung über Hochzeitsfotos

Landgericht Köln (Az. 13 S 36/22)

Hannah und Holger Holzschneider geben sich das Ja-Wort und feiern das mit einem großen Hochzeitsfest. Um den schönsten Tag ihres Lebens bildlich festzuhalten, haben sie einen professionellen Fotografen engagiert. Nach der Hochzeit erhalten die Holzschneiders von ihm einen USB-Stick mit knapp 170 Bildern. Allerdings fehlen darauf Ereignisse, zum Beispiel das Steigenlassen von Luftballons und auch die gemachten Gruppenfotos. Das frisch vermählte Paar ist so enttäuscht, dass es vors Amtsgericht zieht und von dem Fotografen 2.000 Euro Schmerzensgeld verlangt. Das Bildangebot habe riesige Enttäuschung ausgelöst und durch den Streit mit dem Fotografen werde die Hochzeit für immer negativ behaftet sein, argumentiert das Paar.

Amtsgericht München (Az. 275 C 20050/23)

Familie Palmenwind will im Sommer nach Portugal reisen. Für etwa 4.500 Euro bucht Herr Palmenwind auf der Homepage eines Reiseveranstalters das Hotel. Nach Abschluss des Buchungsvorgangs fällt ihm auf, dass die Anlage direkt neben einer Baustelle liegt. Statt die Reise nur umzubuchen, storniert er sie. Dadurch entstehen ihm Stornierungskosten in Höhe von 3.900 Euro. Dagegen klagt Herr Palmenwind und verweist darauf, dass er sich verklickt habe.

Amtsgericht Berlin-Tiergarten (AZ: 297 OWi 812/23)

E-Scooter stehen in größeren Städten inzwischen an fast jeder Straßenecke. Nicht selten werden sie nach der Fahrt falsch abgestellt und behindern dadurch Fußgänger. Ein Ärgernis auch für Viola Vielhaber, die einen kleinen E-Scooter-Verleih in Berlin betreibt. Einer ihrer Kunden hat einen Roller offenbar mitten auf einem Fußweg geparkt. Jetzt ist Frau Vielhaber aufgefordert, der Polizei die Daten des Mieters zu nennen, denn die will den Verstoß ahnden. Die Vermieterin gibt lediglich Vor- und Nachname, Mobilfunknummer sowie E-Mail-Adresse des Mieters an die Behörde raus. Damit kann der Fahrer aber nicht ausfindig gemacht werden.