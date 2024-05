Arbeitskampf Streiks bei Telekom und im Baugewerbe in der nächsten Woche

In der kommenden Woche wird es bundesweit Streiks im Baugewerbe und bei der Telekom geben. Die Streiks im Baugewerbe werden laut Gewerkschaft "IG Bauen Agrar Umwelt" am nächsten Montag beginnen. Ein Sprecher sagte, die Arbeitsniederlegungen würden zunächst in Niedersachsen starten. Am Dienstag seien punktuell Streiks im gesamten Bundesgebiet geplant.