Es juckt und kratzt und rote Stellen verbreiten sich auf dem Körper. Wenn das passiert, kann es sein, dass man sich die Krätze geholt hat. Das ist eine Hautkrankheit, die Fachleute auch Skabies nennen. Verursacht und übertragen wird sie von den sogenannten Krätzemilben. Die graben sich in die oberste Hautschicht von Menschen ein. Aber was passiert da mit der Haut genau und wie fühlt sich das an?

Das sind die Symptome von Krätze

Andre ist vor kurzem daran erkrankt: "Ich hatte nach dem Aufwachen so lauter kleine Punkte an der Armbeuge, am Handgelenk und auf der Brust und das hat dann auch ordentlich gejuckt. Und es war irgendwie kein Mückenstich. Ich hab' das dann noch den Tag über beobachtet, ob die Stellen weggehen, die sind dann aber nachmittags nur noch mehr geworden und dann bin ich am nächsten Morgen zur Ärztin gegangen."