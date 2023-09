Es fehle aber auch an Kochpersonal, sagt Ekkehardt Lehmann, dessen Beraterfirma gemeinsam mit dem Deutschen Krankenhausinstitut (DKI) im Jahr 2022 mehr als 450 Kliniken in Deutschland zur Verpflegung befragt hat. "Was die Branche insgesamt vor große Herausforderungen stellt, ist das Thema Personalmangel." Dadurch gerate, so Lehmann, die Frischeproduktion immer stärker unter Druck.