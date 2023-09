Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) machte jedoch keine neuen Zusagen dafür und verwies auf die geplante Krankenhausreform, die auch kleinere Kliniken absichere. Gleichzeitig machte er die Länder für fehlende Investitionen in die Kliniken kritisiert. Im ZDF-"Morgenmagazin" sagte Lauterbach: "Die Länder, die jetzt zum Teil mitdemonstrieren, bezahlen seit zehn Jahren die Investitionskosten nicht." Der Bund habe den Krankenhäusern während der Pandemie 20 Milliarden Euro gegeben. Für die Energiekosten von vier Milliarden Euro habe der Bund sechs Milliarden Euro gegeben. "Wir haben mehr zusätzlich bezahlt, als an Energiekosten überhaupt anfällt", sagte Lauterbach: "Die Länder halten sich zurück."

Unter dem Motto "Stoppt das Krankenhaussterben" gab es neben einer zentralen Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin auch Aktionen in den mitteldeutschen Ländern. Die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt übergab Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) in Halle einen offenen Brief. Darin heißt es: "Es wird Kliniken geben, die schon das kommende Jahr nicht mehr erleben, weil die Geschäftsführungen wegen negativer Fortführungsprognosen in den Jahresabschlüssen gezwungen sind, einen Antrag auf Insolvenz zu stellen."