Die 48-jährige Evelin K. ist Krankenschwester in einem Chemnitzer Krankenhaus. Sie arbeitet im OP-Bereich der Urologie. Ihren Namen haben wir geändert, denn sie möchte anonym bleiben. Zu groß ist die Angst vor Repressalien durch ihren Arbeitgeber. Evelin K. ist dreimal gegen Corona geimpft, hat sich trotzdem infiziert und leidet seit einem Dreivierteljahr an Long Covid.



Was sie im Gespräch mit MDR AKTUELL geschildert hat, lässt sich so zusammenfassen: "Ich bin seit September krankgeschrieben, hatte Herzinfarkt-Symptome, einen Herzbeutelerguss, die Leberhohlvene ist erweitert. Ich leide an extremer Schwäche und Müdigkeit, außerdem habe ich kognitive Störungen. Der Arzt hat Long Covid bestätigt. Das habe ich der Berufsgenossenschaft gemeldet."