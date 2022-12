Im Kampf gegen den Krebs wird immer häufiger interdisziplinär gearbeitet – Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachrichtungen schließen sich zusammen. So zum Beispiel an der Otto von Guericke-Universität Magdeburg. Dort hatte der Mathematikprofessor Sebastian Sager eine Idee: "Als Mathematiker habe ich mich gefragt, warum das Prinzip der dynamischen Systeme nicht auch in der Medizin angewandt wird – also das Zusammenspiel von Einfluss und Wirkung bei der Behandlung berücksichtigt wird", so Prof. Sager. "Wir alle kennen das Prinzip vom Schaukeln: Der Zeitpunkt, wann wir der Schaukel einen Schub geben, hat einen Einfluss darauf, wie gut sie schwingt. Das ist bei einer Chemotherapie letztendlich nicht anders." Deswegen haben Wissenschaftler rund um Prof. Sager ein Computermodell entwickelt, durch das Leukämiepatienten in Zukunft deutlich schonender und individueller behandelt werden sollen.