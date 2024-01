Farian wurde am 18. Juli 1941 als Franz Reuther im rheinland-pfälzischen Kirn an der Nahe geboren. Mit 14 zog er ins Saarland und lernte Koch. Mit seiner Band "Die Schatten" nahm er 1963 seine erste Platte auf. Seinen ersten Nummer 1 Hit landete der Sänger solo 1976 mit dem Titel "Rocky". In Rosbach bei Frankfurt wurde er dann zum Musikproduzenten, später zog Farian in die USA.

Bildrechte: Sony Music