Mietrecht Etwa jede zweite Nebenkostenabrechnung ist fehlerhaft – und sollte überprüft werden

Diese Klarheit gibt es Bücklein zufolge bei den Abrechnungen allerdings nicht, hier fehle es an klaren Vorgaben: "Das heißt, insgesamt merken wir gerade, es kommen eine Reihe von Nebenkostenabrechnungen bei den Leuten an, da ist dann alles so ein bisschen Kraut und Rüben. Und es ist nicht so einhundertprozentig klar, was der Anbieter oder auch Vermieter sagen will, sodass ich das nicht unbedingt als Betroffener immer vollumfänglich nachvollziehen kann, wie bestimmte Beträge auch kalkuliert worden sind."