Der Mieterbund hat vor einem weiteren drastischen Anstieg der Mieten gewarnt. Gründe seien demnach die Krise am Bau und das Fehlen Hunderttausender Wohnungen. Wie Präsident Lukas Siebenkotten der "Augsburger Allgemeinen" sagte, stiegen selbst in Hochpreisregionen wie München die Mieten in den vergangenen beiden Jahren im Schnitt um 21 Prozent und damit so stark wie noch nie.