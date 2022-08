Auf deutscher Seite war kürzlich die giftige Algenart Prymnesium parvum in der Oder identifiziert worden. Sie wird gelegentlich auch Goldalge genannt, doch werden mehrere Algenarten so bezeichnet, weil sie golden schimmern. Forschende am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) wiesen im Oderwasser Toxine nach, die von der Mikroalge gebildet werden.

Laut IGB kommt diese Algenart eigentlich nur im salzigen Backwasser vor. Doch auch in der oberen Oder wurden jüngst hohe Salzgehalte gemessen. Das Salz könnte aus Staustufen an der Oder und Nebenflüssen stammen, wo es gerade unter den aktuellen Niedrigwasserbedingungen kaum Wasseraustausch gibt. Sollte es dort industrielle Einleitungen von Salzlösungen und längere Verweilzeiten gegeben haben, könnte das zur Ausbreitung der Giftalgen geführt haben. Zunächs blieb jedoch unklar, ob es sich bei der von polnischer Seite bestätigten Algenart um Prymnesium parvum handelt.



Das Fischsterben in der Oder beunruhigt seit Tagen die Menschen, die in Polen und Deutschland an dem Fluss leben. Als mögliche Ursache für die Umweltkatastrophe galt zunächst eine Verunreinigung etwa durch Chemieabfälle. Bislang verendeten etwa 100 Tonnen Fisch.