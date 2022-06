Gewaltprävention Awareness-Teams für mehr Ruhe und Sicherheit in Leipzigs Nachtleben

Awareness-Teams sollen für Ordnung sorgen und schnelle Hilfe leisten

Pilotprojekt an der Sachsenbrücke für Ende des Sommers geplant

Stadt gibt Freiflächen für legale Open-Air-Partys frei

Leipzigs Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer sollen künftig rücksichtsvoller und achtsamer in der Öffentlichkeit sein. Mithilfe von sogenannten Awareness-Teams, die auf Probleme wie Gewalt und Belästigungen hinweisen, wollen Stadt und Polizei aufklären und Hilfe leisten. Das ist das Ergebnis der 43. Sicherheitskonferenz des Kommunalen Präventionsrats, die zweimal jährlich tagt.

Der Verein Awareness-Initiative Leipzig soll das Konzept umsetzen. Zunächst sei geplant, den Einsatz als Pilotprojekt an der Sachsenbrücke zu testen. Erfahrungen aus den Städten Hannover und Wien sowie die Expertise von Akteuren aus der Leipziger Nachtkultur fließen nach Angaben der Stadt in die Planung mit ein. Nach einer Erprobungsphase könnten die mobilen Teams dann auch an anderen Hotspots im Stadtgebiet oder bei großen kommunalen Veranstaltungen eingesetzt werden, teilte die Stadt mit. Das Pilotprojekt soll Ende des Sommers starten und bei Erfolg 2023 ausgeweitet werden.

Der öffentliche Raum kann und soll von allen Menschen genutzt werden. Doch wo sich viele Menschen aufhalten, gilt es besonders aufeinander Rücksicht zu nehmen und achtsam miteinander und der Umwelt umzugehen. Heiko Rosenthal Bürgermeister und Beigeordneter für Umwelt, Ordnung, Sport der Stadt Leipzig

Die Awareness-Teams auf den Straßen sollen auch als direkte Ansprechpartner wahrgenommen werden und helfen, das Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken.

Für uns ist ein Hauptziel, eine gemeinsame Verantwortungsübernahme für gemeinsam genutzte Räume. Dabei insbesondere der Auftrag, sexualisierte Gewalt, Rassismus, aber auch Gewalt gegen schwul-lesbische Menschen oder Menschen diverser Geschlechtsidentitäten zu minimieren und präventiv vorzugehen, dass es nicht zu Übergriffen kommt. Alexandra Vogel Awareness-Initiative Leipzig

Bei großen Menschengruppen komme es immer wieder zu Straftaten wie Diebstahl oder Körperverletzung. Mit den Awareness-Teams soll Gewalt verhindert und Opfern schnell geholfen werden. Bildrechte: dpa

Lärm, Müll, Diebstähle und Gewalt

Mit der Verlagerung von Party-Locations in den öffentlichen Raum fallen viele Strukturen weg, die in Clubs und Veranstaltunsgräumen für Sicherheit sorgen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zudem sind Lärmkonflikte mit Anwohnerinnen und Anwohnern und die Vermüllung von Parkanlagen laut Stadt vor allem an den Wochenende ein Problem. Bei großen Menschengruppen komme es immer wieder zu Straftaten wie Diebstahl oder Körperverletzung. Hier sollen die Maßnahmen der Stadt Abhilfe schaffen.

Zusammenarbeit mit der Polizei

Für ihren Einsatz sind die Awareness-Lotsinnen und -Lotsen laut Stadt im Bereich erste Hilfe und Konfliktmanagement geschult. Es ist jedoch nicht ihre Aufgabe in potenziell gefährlichen Situationen einzugreifen, so Leipzigs Polizeipräsident René Demmler. "Für diese Situationen arbeiten sie in enger Abstimmung mit der Polizei und den Ordnungsdiensten zusammen."