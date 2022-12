Der Süßwarenhersteller Riegelein ruft Weihnachtsmänner aus Vollmilch-Schokolade zurück. Nach Unternehmensangaben kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Packungen mit Salmonellen belastet sind. Es handle sich um die Weihnachtsmann-Sorte "Santa Claus in town", der in vielen Filialen von Netto Marken-Discount verkauft worden sei - auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.