Riesenschiff passiert Elbe in Magdeburg

Auf der Elbe wird derzeit ein Schiffrumpf transportiert. Der Sondertransport kommt aus Tschechien und ist unterwegs in die Niederlande. Er passierte am Mittwoch Dresden, am Donnerstag Wittenberg und am Freitag Magdeburg.