Mit viel Feuerwerk sind die Menschen überall in Deutschland in das neue Jahr gestartet. In Berlin feierten Tausende bei der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor. Die Veranstalter erwarteten bis zu 65.000 Menschen. Auf der fast zwei Kilometer langen Partymeile galten strenge Sicherheitsregeln.



Insgesamt sorgten etwa viertausend Polizisten in Berlin für Sicherheit. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit mehr als 1.500 Helfern in der Silvesternacht im Einsatz – etwa dreimal so viele wie sonst. Am frühen Morgen teilte die Berliner Polizei mit, sie sei mit dem Verlauf der Silvesternacht bisher recht zufrieden. Die geplanten Konzepte, insbesondere die Böllerverbotszonen, hätten gegriffen.