Sie sieht die Politik hier in der Pflicht, Anreize zu schaffen, damit Unternehmen künftig auch steilere Solarmodule in Betracht ziehen. Bisher komme es nur darauf an, wie hoch der Ertrag im Jahr ist, erläutert David Wedepohl vom Bundesverband Solarwirtschaft: "Die Rahmenbedingungen, die von der vorherigen Bundesregierung gesetzt wurden, zielen darauf, dass die meisten Solarparks in Auktionen vergeben werden. Das heißt, hier zählt nur der Preis pro Kilowattstunde, der erzielt werden kann, nicht wann diese Energie angeboten wird. Das heißt, die Unternehmen (…) bieten die Variante an, die den höchsten Betrag über das Jahr ermöglicht."

Bedarfsgerechte Stromeinspeisung

Bisher war der Zeitpunkt der Stromerzeugung egal, meint Solarparkbetreiber Mogg. Denn selbst am Mittag gab es keine Überschüsse im Netz. Doch das ändert sich: Künftig werde es relevanter, bedarfsgerecht einzuspeisen, glaubt Mogg: "Also was auch relevanter wird in dem Zusammenhang, ist, dass der Strommarkt schon ganz gut gesättigt ist zur Mittagszeit. Das heißt, wenn wir es ein bisschen in die Randstunden verlagern, ist es ein bisschen sinnvoller, was das angeht. Wir schauen natürlich immer zum Status Quo: Wie können wir jetzt das Beste aus der Anlage rausholen?"