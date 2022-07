Solarenergie Neuer Solarpark in Großschirma sammelt und speichert Energie gleichzeitig

Der Run auf billig und umweltfreundliche Energie hat in der Energiekrise zugenommen. In Großschirma geht im Juli 2022 ein weiterer Solarpark ans Netz. Er hat einen riesengroßen Batteriespeicher für den erzeugten Strom. Damit soll die Anlage auch Strom an sonnenarmen Tagen liefern und Versorgungsknicken vorbeugen können, sagen die Betreiber.