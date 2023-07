Nach Daten des bundesweiten Dachvereins für 2022 spielte am Kinder- und Jugendtelefon bei fast 18 Prozent der Beratungsgespräche (ca. 12.000) und gut 5 Prozent der Online-Beratung (ca. 1.800) das Thema Schule und Beruf eine Rolle. Häufigste Themen waren Überforderung oder Leistungsdruck. Nur in jedem zehnten Fall ging es explizit um das Zeugnis oder die Schulnoten.

Doch gerade rund um die Zeugnisvergabe registrieren die Kinder- und Jugendtelefone einen erhöhten Beratungsbedarf. Dann steigt regelmäßig die Zahl der Kontaktaufnahmen per Telefon, via Mail oder Chat. Daher bieten die Bundesländer teils zusätzliche Zeugnis-Hotlines an, so auch die Bildungsagentur Sachsen unter der Telefonnummer 0351/8439303. Dort stehen am Freitag zwischen 11 und 16 Uhr Experten bereit, um Schüler und Eltern zu beraten. Regionale Standorte sind: