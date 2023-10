Vor allem in den vergangenen drei Jahren sorgten die Fachkräftekrise, der Ukraine-Krieg und die Inflation noch einmal für eine Kostenexplosion. In diesem Jahr mussten in Merseburg bereits zwei größere Bauprojekte verschoben werden, weil bei den Ausschreibungen nur Angebote eintrafen, die doppelt so hoch wie die veranschlagten Kosten waren, sagt Oberbürgermeister Müller-Bahr. "Das hatten wir jetzt erst kürzlich. Wir wollten in Beuna und Geusa die Feuerwehren herrichten, sanieren und hatten für beide Wehren ein Budget eingelegt und jetzt ist es so, dass wir beide Budgets für eine Wehr zusammenlegen mussten, um überhaupt weiterbauen zu können. Das ist ein Beispiel. Wenn Sie ein Haushaltsbudget haben und da drin steht: 'Du hast 500.000 Euro zur Verfügung.' Dann kannst du nicht eine Million ausgeben. Das geht nicht."