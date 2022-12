Auch der Müll, der nach der Silvesternacht auf den Straßen liegt, ist eine Gefahr für Hunde. Bildrechte: imago images/Marius Schwarz Auch Katzen können durch Böller in Panik geraten und nicht mehr den Weg zurückfinden. Gerade Freigänger, die ansonsten durch ihr Revier streifen, sind gefährdet. Solchen Ausflügen sollte man darum einen Riegel vorschieben, sagt Hester Pommerening. "Freigängerkatzen sollte man am Silvesterabend auf keinen Fall rauslassen. Am besten schon ein, zwei Tage vorher wirklich die Katzenklappe schließen, die Katze nicht mehr rauslassen."

In der Wohnung einen Schutzraum schaffen

Bevor die Knallerei draußen losgeht, kann man für das Tier in den eigenen vier Wänden ein paar Vorkehrungen treffen. In der Wohnung solle man in der Silvesternacht dann wirklich Tür und Fenster zu machen und Rollos und Vorhänge zuziehen, sagt Pommerening. "Also wirklich einen Schutzraum kreieren im Innenbereich, der abgeschirmt ist gegenüber der Geräuschkulisse, die von draußen reinkommen könnte. Das schütze auch vor den Lichtblitzen des Feuerwerks.

Das gilt auch für Kleintiere wie Hamster, Meerschweinchen oder Vögel. Deren Käfige und Gehege gehören in ruhigere Zimmer und können mit Tüchern verdeckt werden. Pommerening rät auch: "Wenn Meerschweinchen im Hof, vielleicht in einer Außenhaltung im Garten leben, dann wirklich viele Versteckmöglichkeiten vorbereiten." Zudem solle man das Gehege unbedingt gegen herabfallende Feuerwerkskörper sichern.