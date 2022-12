In Halle verfährt die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) genauso. Die stationären Automaten gehen am Silvesternachmittag außer Betrieb und werden erst am Neujahrsmorgen gegen neun Uhr wieder in Betrieb genommen. Auch in Halle können die Automaten in den Fahrzeugen weiter genutzt werden.