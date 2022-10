Tarifverhandlungen Finanzexperte: Hohe Löhne gefährden Existenz der Kommunen nicht

Es ist noch über drei Monate hin, bis die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst beginnen. Und schon jetzt machen die Gewerkschaften Verdi und der Deutsche Beamtenbund klar: Wir wollen mehr und zwar deutlich. 10,5 Prozent soll das Plus betragen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. So kämen tatsächlich sogar mehr als die geforderten 10,5 Prozent zusammen. Die kommunalen Arbeitgeber halten das für "unrealisierbar". Wäre es das? Was würde so die Umsetzung so einer Forderung bedeuten?