Das Prozedere ist so: Die Tschechen müssen die Deutschen anfragen, wenn sie Hilfe benötigen und müssen konkret anfragen, welche Hilfe sie brauchen. Die deutschen Feuerwehren sagen dann, ob sie die Unterstützung geben können oder nicht. Als am Sonntag der Brand in der Böhmischen Schweiz ausgebrochen ist, hat man die Hilfe angefragt und sie aus Deutschland bekommen. Drei Löschfahrzeuge aus Pirna waren in Tschechien im Einsatz.