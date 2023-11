Sie erinnern an kleine Teiche, aber es handelt sich dabei um sogenannte Regenrückhalte- bzw. Versickerbecken. Diese Entwässerungsanlagen speichern aber nicht nur Niederschlagswasser, erklärt Tino Möhring von der Autobahn GmbH. "Denn in den Rückhaltebecken landen auch andere Flüssigkeiten wie Kraftstoffe, Öl, Gummiabrieb der Reifen oder auch Plastikteile." Oft seien mehrere solcher Becken miteinander verbunden.

Ihre Aufgabe besteht laut Möhring darin, die enthaltenen Schadstoffe abzuscheiden. Das bedeutet, dass das von den Fahrbahnen abfließende und in den Becken ankommende Regenwasser dort gefiltert wird, ähnlich wie in einem Siphon.

So solle sichergestellt werden, "dass das, was versickert, einfach nur Wasser ist und das, was Sondermüll ist, durch eine Entsorgungsfirma entsorgt wird." Die Entsorgung finde regelmäßig statt. Je nachdem, wie viele Schadstoffe sich in den Becken angesammelt haben, so Möhring.