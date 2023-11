In der Nacht zum Donnerstag wurde begonnen, den Verkehr auf die neue Fahrbahn umzulegen. Anschließend werden die provisorischen Mittelstreifenüberfahrten bis Ende dieser Woche zurückgebaut. Bis Mitte November sollen alle sechs Fahrstreifen frei sein. Lediglich an Lärmschutzwänden seien dann noch Restarbeiten nötig, hieß es.

In dem Baufeld westlich der Anschlussstelle Wilsdruff sind nur noch Restarbeiten erforderlich. Dort werde ein Abschluss der Arbeiten bis Mitte Dezember angestrebt, so die Autobahn GmbH. Danach wird die östlich der Anschlussstelle Wilsdruff eingerichtete Verkehrsführung in der Baustelle zurückgebaut.



Mitte November ist muss allerdings erneut nochmals die Verkehrsführung in der Baustelle geändert werden. Als Grund nannte die Autobahn GmbH den Abschluss der Fahrbahnarbeiten. In Fahrtrichtung Görlitz werden dann durchgängig zwei Lkw-Fahrspuren eingerichtet. Bis Mitte Dezember sollen alle Restarbeiten an der Großbaustelle, die häufig für Stau im Bereich vom Dreieck Nossen bis zum Dreieck Dresden-West geführt hat, dann abgeschlossen sein.