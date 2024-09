Das ungewöhnliche hochsommerliche Wetter hat in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen neue Temperaturrekorde für den Monat September gebracht. In allen drei Ländern wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch neue Spitzenwerte für einen September gemessen.

In Leipzig-Holzhausen wurde demnach mit 34,9 Grad Celsius ein neuer Temperaturrekord sogar für das gesamte Jahr gemessen. In Dresden-Klotzsche wurde am Mittwoch mit 33,9 Grad Celsius der erst am Dienstag gemessene September-Rekord schon wieder übertrumpft. Am Vortag waren bereits 33 Grad Celsius gemessen worden.