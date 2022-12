Tatsächlich ist der Kern des Bitcoins ein Zahlungssystem. Wer Bitcoin kauft, kann diese in Sekundenschnelle um die Welt senden. Jede Transaktion wird in der sogenannten Blockchain für immer verschlüsselt gespeichert. Die Anzahl handelbarer Bitcoin bleibt auf 21 Millionen Stück begrenzt, Inflation ausgeschlossen.

Die einen finden das genial. Jan Pieter Krahnen entgegnet, es sei nur ein Computercode. Der Gründungsdirektor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung in Frankfurt am Main hält den Absturz vieler Kryptowährungen für folgerichtig: "Wir nennen diese Art von Währungskonstruktion in der Ökonomie ein Ponzi-Spiel: Das ist eine Operation, bei der ich ein kleines Wertpapier weiterreiche. Und das wird so lange weitergereicht, wie sich noch Abnehmer finden. Wenn das aber mal zu einem Ende kommen sollte – und die historische Erfahrung ist, jedes Ponzi-Spiel kommt einmal zu einem Ende – dann wird es am Ende einen Kollaps geben."