Deutsche Bahn Warum Toiletten in Nahverkehrszügen häufig defekt sein können

Wie kann das Wasserproblem gelöst werden? Die Deutsche Bahn müsste den Wasseranschluss an das städtische Leitungsnetz neu legen. Dieses ist gerade einmal 50 Meter entfernt, an einer Straße. Dafür müsste die Bahn aber auch einige Meter auf städtischem Grund graben. Dafür eine Genehmigung zu bekommen, habe allein zwei Jahre gedauert, erklärt die Deutsche Bahn auf "Plusminus"-Anfrage und führt weiter aus: "Anfang dieses Jahres lag die Genehmigung für den Neubau vor, so dass wir im April 2024 die Ausschreibung veröffentlichen konnten. Leider hat sich bis zur Angebotsfrist Ende Juni 2024 kein Bieter auf die Ausschreibung beworben."

Doch auch bei der Entsorgung gäbe es noch Handlungsbedarf, wie Lars Gehrke von der ODEG erklärt. Abwässer und Fäkalien seien am Standort schon immer per Container durch LKW-Transporte erfolgt. Daher sei auch eine Abwasserleitung gefragt: "Auf jeden Fall wäre es sinnvoll, das Abwasser gleich mit zu machen. Dann hat man es einmal aufgebuddelt und könnte es gleich mit anschließen". Es sei davon auszugehen, dass auch das Abwassernetz in der Nähe liege. "Dann hätten wir eine komplett autarke Anlage, die dann an das städtische System angebunden wäre", so Gerke. Eine Anlage zur Ver- und Entsorgung von Zügen, die an das öffentliche Leitungsnetz angebunden und somit von LKW unabhängig wäre, klingt logisch. Doch das könne laut Deutscher Bahn noch Jahre dauern. "Für eine Abwasserleitung wäre eine neue Planung nötig", erklärt das Unternehmen auf "Plusminus"-Anfrage.