Sie komme gerade aus Jena und war lange nicht mehr in Kahla. In der Zeitung hätte sie gelesen, dass der Bahnhof endlich Aufzüge habe. Stimmt ja auch. "Man fühlt sich verarscht", resümiert Jeschull.

Die Deutsche Bahn gibt sich auf MDR-Anfrage zerknirscht und gleichzeitig motiviert - und wartet mit spannenden Begründungen für das Aufzugsdesaster auf: "Wir bedauern, dass die Aufzüge bis heute nicht in Betrieb gehen konnten. Und auch wenn es vor Ort anders aussieht: Die Deutsche Bahn arbeitet kontinuierlich an dem Ziel, die Aufzüge in Kahla zu aktivieren. Zusätzlich zu den Maßnahmen am Bahnhof - (sic!) waren noch Planungs- und Bauleistungen im Umfeld des Bauhofes erforderlich, um die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme der Aufzüge zu erfüllen, die viel Zeit und Abstimmungen sowie Sperrpausen im Bahnverkehr erforderten." Da können die Jahre schon ins Land gehen.