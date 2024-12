Warum schützt das Grundgesetz Abschiebungen davor, privatisiert zu werden? Darauf hat Hruschka eine eindeutige Antwort: "Das ist das staatliche Gewaltmonopol, das da in Frage steht." Die alleinige Befugnis, Machtmittel wie Zwang anzuwenden, müsse beim Staat bleiben. Ansonsten sei keine gesellschaftliche Kontrolle über diese Mittel möglich, so der Professor. "Und das ist ja genau das, was den Rechtsstaat ausmacht, dass staatliche Aufgaben – wenn in Freiheit eingegriffen wird insbesondere – dass ich das nur von staatlicher Seite darf und dass ich das nicht Privaten übertragen kann. Sonst hätte ich gar keine rechtsstaatlich organisierte Demokratie."