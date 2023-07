Sperrungen und Blockaden 2.500 Teilnehmer protestieren friedlich gegen AfD-Parteitag in Magdeburg

Die AfD hält in Magdeburg einen Parteitag ab. Die Delegierten stellen in der Landeshauptstadt ihre Kandidaten-Liste für die Europawahl auf. In der Stadt hat es Demonstrationen dagegen gegeben. Bei einer Protestveranstaltung am Samstag haben 2.500 Menschen teilgenommen.