Nach der innerparteilichen Kritik an seinen Äußerungen zum Umgang mit der AfD in den Kommunen hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz eine Kooperation mit den Rechtspopulisten in Städten und Gemeinden abgelehnt. Er schrieb am Montag auf Twitter, es werde "auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben". Es gelte die Beschlusslage der CDU. Das habe er "klarzustellen" und "nie anders gesagt".