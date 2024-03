Ainetter spricht von einem satirischen Blick und der sei bei ihm auch, "so geschwollen das jetzt klingt, eine Liebeserklärung an die Demokratie", denn er glaube, "dass Populisten nichts mehr fürchten als Satire".

Deutsche Politik "sauberer" als die in Wien

Da aber für Populismus anfällige Teile der Bevölkerung den Berliner Politik-Betrieb sowieso als kriminell ansehen, muss natürlich nachgefragt werden, ob es denn da so eine gute Idee war, ihn einem Krimi zu beschreiben.

Bildrechte: Wolfgang Ainetter Ainetter räumt hier ein, dass Politik "manchmal wie House of Cards" sei, ein System, das Intrigen fördere.



In diesem politischen Betrieb habe er allerdings auch integre Personen kennengelernt, "wirkliche Idealisten, tolle Politikerinnen und Politiker".



Dabei sei Politik "ein echter Knochenjob". Als er nach 25 Jahren als Journalist, was er "im Herzen" immer noch sei, die Seiten gewechselt hatte, habe er gesehen, welchen Druck es hier gebe. Und es mache ihm "wirklich Sorgen", dass immer weniger Leute dazu bereit seien. Doch leider sei ihm auch aufgefallen, dass "Menschen, die Politik aus Idealismus machen, es nie ganz nach oben schaffen".

Aber, sagt der Österreicher: Vergleiche man die Wiener mit der Politik in Berlin, finde er den politische Betrieb in Deutschland "weitaus sauberer" vor, "auch, was die Spitzenpolitik betrifft". In Österreich, mit acht Mal weniger Einwohnern als Deutschland, gebe es gefühlt hundert Mal so viele politische Skandale: "Die politische Kultur in Deutschland ist um vieles besser".

Fehlerkultur und weniger Ampel-Streit

Die deutsche Politik büßt laut Ainetter derzeit viel Vertrauen ein, weil "eine völlig verunsicherte Ampel-Regierung" nicht unbedingt alles schlecht mache, sondern weil "die so zerstritten sind, dass Menschen sich denken: Wie kann diese Politik glaubwürdig sein?!" Zur Frage, was der Kommunikationsprofi da rät, sagt der zunächst, auch er habe lernen müssen, "dass man immer nur so gut ist wie der Chef oder die Chefin, die auf einen hört oder nicht".