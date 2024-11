Nach deutlicher Kritik an der geplanten Abschaffung von gedruckten Ankunftsplänen an Bahnhöfen, lässt die Deutsche Bahn die weißen Pläne zu ankommenden Zügen nun doch hängen. Das hat eine Sprecherin des bundeseigenen Konzerns der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

Bildrechte: picture alliance / Bonn.digital | Marc John

Die Bahn korrigiert damit ihre erst am Mittwoch verkündete Entscheidung, die gedruckten Ankunftsfahrpläne mit dem Fahrplanwechsel zum 15. Dezember wegfallen zu lassen. Das Unternehmen hatte die Streichungspläne damit begründet, dass der gedruckte Ankunftsplan wegen der "vielen Bauaktivitäten" meist eine "überholte Datenlage" darstelle. Reisende würden diese Informationen zudem in Echtzeit benötigen, wofür es Monitore, Live-Ankunftstafeln und dynamische Anzeiger am Bahnsteig gebe.