Bundeskabinett Arbeitsverbote für Asylbewerber sollen gelockert und Energiepreise weiter gebremst werden

Hauptinhalt

01. November 2023, 15:59 Uhr

Die Bundesregierung will mit einigen neuen Regelungen unter anderem Asylbewerber schneller in den Arbeitsmarkt bringen. Daneben will sie die Preisbremsen für Strom und Gas noch etwas verlängern und mit weiteren Zuschüssen geplante Erhöhungen der Strom-Netzentgelte bremsen.