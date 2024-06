Volle Bahnen in anderen deutschen Großstädten

Aus München war zum Auftakt anderes zu Hören. Selbst die immer gut gelaunten Schotten hatten sich über zu volle Straßenbahnen beschwert, ähnliches war aus Köln zu hören. Die schlechten Erfahrungsberichte sind so zahlreich, dass die "New York Times" anrät, alles zu vergessen, was man über die Deutschen zu wissen glaubt. Effizienz, Verlässlichkeit, Funktionalität suche man vergeblich. In Leipzig allerdings hört man nichts von dieser Kritik. Woran das liegen könnte beantwortet Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).

Die LVB würden an diesen Spieltagen alles auf die Schiene setzen, was Räder hat. "Das bedeutet in Zahlen ungefähr 50 bis 60 mehr Fahrzeuge, die unterwegs sind, 250 zusätzliche Abfahrten zum üblichen Linienverkehr." Dadurch verlaufe die Anreise insgesamt entspannt, auch weil Sonderlinien die Menschen von den Park-and-ride-Parkplätzen zum Stadion bringen.

Stadion in Zentrumsnähe

Allerdings habe Leipzig auch einen großen Vorteil den anderen Städten gegenüber, sagt Backhaus. Das Stadion sei schließlich direkt im Zentrum. Fans könnten also auch zu Fuß zur Arena gehen. "Wir haben aber auch eine sehr gute Straßenbahnanbindung und gute Erfahrungen mit Blick auf die Vergangenheit, sportlich gesehen. Und wir sehen, dass die Fans, die hier zur EM anreisen, sehr frühzeitig anreisen, [...] die Stadt damit schon entdecken und dann relativ einfach zum Stadion kommen."

Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Investitionen in Infrastruktur verschlafen

Dass das andernorts ganz und gar nicht so gut funktioniert, ist für Karl-Peter Naumann wenig verwunderlich. Naumann sitzt im Bundesvorstand des Fahrgastverbandes ProBahn. "Also mit dem ÖPNV können wir in Deutschland wirklich kein Ruhmesblatt gewinnen. Es gibt punktuell gute Sachen, aber insgesamt ist er seit Jahrzehnten unterfinanziert und man hat ihn zu wenig ausgebaut, sodass dieses einen eigentlich nicht wundern darf."

Im Vorfeld hätte massiv investiert werden müssen, so Naumann. Das sei aber nicht geschehen. Auch dass die Bahn pro Spieltag 10.000 zusätzliche Sitzplätze anbiete, reiche bei 50.000 Stadionbesuchern aufwärts nicht aus. Mit Blick auf die stundenlangen Wartezeiten in Gelsenkirchen sagt er: "Normalerweise haben wir eben sehr viel Busverkehre noch und vor allen Dingen eben auch individuelle Parkplätze. Gerade die individuellen Parkplätze sind jetzt bei der EM weggefallen."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Friso Gentsch