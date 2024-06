Die Neubaustrecke soll von Prag kommend in einem rund 17,5 Kilometer langen Tunnel zwischen Litomerice und Usti nad Labem das Böhmische Mittelgebirge unterqueren. Nach einem Stopp an einem neuen Bahnhof "Usti nad Labem-Centrum" fahren die Züge weiter in den 30 Kilometer langen grenzüberschreitenden Basistunnel unter dem Erzgebirge, der bei Heidenau wieder das Elbtal erreicht.



Die Reisezeit zwischen Prag und Dresden soll künftig auf rund eine Stunde sinken. Kritik gibt es aber von einigen Städten und Gemeinden an der künftigen Strecke. Sie befürchten starken Lärm vor allem durch Güterzüge und fordern größere Abstände zu bewohnten Gebieten. Auf tschechischer Seite soll der Bau des ersten Streckenabschnitts im Jahr 2027 beginnen.