Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der City-Bahn Chemnitz geht in die nächste Runde. Am Freitag trafen sich beide Seiten auf neutralem Boden in Leipzig, um über einen neuen Tarifvertrag zu verhandeln. Streitpunkt ist die Forderung der Gewerkschaft nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Laut GDL-Chef Claus Weselsky habe man sich aber nicht einigen können.

Streitpunkt 35-Stunden-Woche

Nach Angaben von Friedbert Straube, Geschäftsführer der City-Bahn Chemnitz GmbH, habe man den festen Willen gehabt, eine Möglichkeit für die 35-Stunden-Woche zu finden. Die Schwierigkeit bestehe in der Finanzierung. "Wir hatten ein paar Pakete dabei, um das Finanzierungsrisiko auf ein akzeptables Niveau zu reduzieren", sagte Straube. Diese seien aber alle von der GDL abgelehnt und keine Verhandlungsbereitschaft gezeigt worden. Wäre man auf den Wunsch der GDL eingegangen, müsste langfristig am Zugangebot und Arbeitsplätzen gespart werden, so der City-Bahn-Chef. "Das will ich für die Fahrgäste und die Mitarbeiter vermeiden."

Laut GDL will die City-Bahn die Finanzierung der 35-Stunden-Woche auf die Mitarbeiter verlagern. "Er hat von seinen Mitarbeitern verlangt, dass sie Gegenfinanzierung machen sollen und das ist mit der Tarifvertragspartei GDL nicht zu wuppen", so Weselsky.

Straube stellt die Situation etwas anders dar. Er habe einer schrittweisen Absenkung der Arbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich bis 2029 zugestimmt. "Trotz Arbeitszeitabsenkung können die Löhne in diesem Zeitraum erhöht werden, aber begrenzt auf die Teuerungsrate", sagte Straube. "Und genau das will die GDL sich offenhalten, dass sie trotz Arbeitszeitabsenkung die Löhne und Gehälter noch überproportional anheben kann."

GDL will weiter streiken