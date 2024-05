Bildrechte: picture alliance/ZB/Jan Woitas

Leipzig EM-Sicherheitskonzept: "Seit einem Jahr bereiten wir uns vor"

22. Mai 2024, 06:00 Uhr

In knapp vier Wochen startet die Fußballeuropameisterschaft in Deutschland. Vier Begegnungen finden in der Leipziger Red Bull Arena statt. Das heißt auch: Die Stadt erwartet viele Fußballfans aus dem In- und Ausland und viele von ihnen werden mit der Bahn anreisen. Genau das sorgt bei der Eisenbahngewerkschaft EVG für Sicherheitsbedenken - Polizei und die Deutsche Bahn sehen sich hingegen gut vorbereitet.