Balkonkraftwerk 800 Watt-Grenze gilt doch noch nicht

Laut Bundesregierung ist zudem vorgesehen, dass Balkonkraftwerke künftig über eine normale Steckdose ans Stromnetz angeschlossen werden können. Auch das ist bislang noch Zukunftsmusik. "Hierzu muss noch eine Norm mit den Verbänden erarbeitet werden", so die Bundesregierung zu den Plänen auf ihrer Homepage. "Ein Balkonkraftwerk darf nach den aktuell gültigen Regeln nicht an eine herkömmliche Haushaltssteckdose angeschlossen werden. Es gibt zwei Möglichkeiten: Ein Anschluss ist entweder mit einer Energiesteckvorrichtung erlaubt, für die eine spezielle Energiesteckdose vorhanden sein muss, oder eine Elektrofachkraft muss das Balkonkraftwerk direkt verdrahten", erklärt der VDE.

Wer sich jetzt wundert: Oftmals werden Balkonkraftwerke bereits jetzt einfach über die Haushaltssteckdose, auch als Schuko-Stecker bekannt, in Betrieb genommen und so geduldet. Als Grund dafür gibt der Verbraucherzentrale Bundesverband an, dass Schuko-Stecker in den bisherigen Regelungen nicht "explizit verboten" werden. In der neuen Produktnorm für Steckersolar-Geräte soll die Haushaltssteckdose dann als "geeigneter Stecker" mit aufgeführt werden, so der Verband.