Bildrechte: IMAGO/Robert Poorten

Photovoltaik Boom bei Balkonkraftwerken: Sachsen deutschlandweit Spitze

15. März 2024, 14:01 Uhr

2023 war ein Rekordjahr für die sogenannten Balkonkraftwerke, also kleinere "steckerfertige" Solaranlagen. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind nirgendwo in Deutschland so viele in Betrieb wie in Sachsen.