Zehntausende Patienten könnten bei bestimmten Eingriffen statt in Kliniken mit wenig Routine in Häusern mit Erfahrung behandelt werden. In manchen Regionen würde das kaum längere Fahrzeiten bedeuten. Das geht aus dem diesjährigen Krankenhausreport der Krankenkasse Barmer hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.