Der Umfrage zufolge liegt die faktische Wochenarbeitszeit im Schnitt deutlich über 50 Stunden, ein Fünftel der Befragten berichtet sogar von 60-Stunden-Wochen. Das liegt auch am fehlenden Personal: Zwei Drittel der Ärztinnen und Ärzte beurteilen die personelle Besetzung ihrer Kliniken als "schlecht" oder "eher schlecht". Die daraus resultierenden Überstunden werden der Umfrage zufolge nur bei jedem Vierten finanziell vergütet. Insgesamt fehle es an Wertschätzung für die ärztliche Arbeit.

Auch die Orientierung am ökonomischen Profit und die Folgen für die Beschäftigten wird von den Befragten beklagt: Es müsse für zwei Personen gearbeitet werden, eine Pause gibt es nicht. "Man hetzt von einer zur nächsten Aufgabe und priorisiert ständig neu, da laufend neue Tätigkeiten zur To-do-Liste hinzukommen", heißt es von einem Umfrageteilnehmer.

Susanne Johna, Vorsitzende des Marburger Bunds Bildrechte: dpa

Ebenfalls für Unzufriedenheit sorgt der hohe Aufwand für Bürokratie. In der Folge bleibe etwa zu wenig Zeit für Patientengespräche. "Wenn knapp 60 Prozent unserer Mitglieder sagen, sie würden drei Stunden und mehr ihrer Arbeitszeit mit Verwaltungstätigkeiten verbringen, können sie in dieser Zeit nicht für ihre Patienten da sein", sagte die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna. Entbürokratisierung müsse eine Priorität der Gesundheitspolitik werden. Sie kritisierte die Arbeitgeber, die während der Corona-Pandemie Arztstellen abgebaut haben. "Wer in dieser Situation Stellen streicht oder nicht nachbesetzt, stellt den finanziellen Gewinn über das Wohlergehen und die Gesundheit seiner Beschäftigten." Der Marburger Bund hatte zuletzt bereits eine Neuausrichtung des Gesundheitswesen gefordert.