Das Problem: Krankenhäuser können die gestiegenen Preise nicht einfach an die Krankenkassen weitergeben, weil ihre Abrechnungen an Fallpauschalen geknüpft sind, die erst mit großer Verzögerung angepasst werden. Unter dem Motto "Alarmstufe Rot – Wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt" lädt die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. heute (07.09.) zu einer Pressekonferenz. Das MDR Magazin "Hauptsache Gesund" hat mit Prof. Wolfgang Schütte vorab ein Interview geführt. Neben seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Krankenhausgesellschaft ist er ärztlicher Direktor des Krankenhauses Martha-Maria Halle-Dölau.