Verkehrsbehinderungen Gegen Subventionskürzung: Bauern protestieren in Leipzig und Chemnitz

18. Dezember 2023, 10:50 Uhr

In den Innenstädte von Leipzig und Chemnitz sind Bauern eher selten mit Traktoren zu sehen. Am Montag ist das anders: Aus ganz Sachsen sind hunderte Landwirtinnen und Landwirte in die beiden Großstädte gekommen. So wollen ihren Unmut zu Ausdruck bringen, dass ihnen die Bundesregierung Subventionen für Diesel streichen will. Auch die Befreiung der Kfz-Steuer soll fallen, um den Bundeshaushalt zu stabilisieren. Bauern sehen das als existenzbedrohend an und befrüchten Höfesterben.