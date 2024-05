Ecke und ein Wahlhelfer der Grünen waren am vergangenen Freitag in Dresden angegriffen wurden. Dabei erlitt der SPD-Europapolitiker einen Bruch des Jochbeins sowie der Augenhöhle und musste operiert werden. Inzwischen konnte die Polizei vier Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 18 Jahren ermitteln. Das Landeskriminalamt Sachsen geht bei einem der Verdächtigen von einem rechtsextremen Motiv aus.

Bereits am Montag sprach sich der sächsische Innenminister Armin Schuster (CDU) für die Einführung eines neuen Tatbestandes zum Schutz von Politikern und Ehrenämtlern aus. Dem CDU-Politiker zufolge will das sächsische Kabinett am Dienstag einen Beschluss für eine entsprechende Bundesratsinitative fassen. "Wir brauchen einen neuen Straftatbestand im Strafgesetzbuch für die Bedrohung von Amts-, Mandatsträgern und Ehrenamtlern", sagte Schuster am Montag im Gespräch mit den "ARD-Tagesthemen". Schuster rief Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) diesbezüglich zur Mitwirkung auf.