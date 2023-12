Aus Protest gegen die geplante Kürzung der Agrarsubventionen wollen heute Landwirte in ganz Deutschland demonstrieren. Dazu aufgerufen hat der Deutsche Bauernverband. Konkret geht es um die geplante Abschaffung der Steuervorteile für Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge.



Die größte Kundgebung ist in Berlin geplant. Sächsische Bauern protestieren in Leipzig und Chemnitz. Am frühen Montagmorgen fuhren Dutzende Traktoren in Richtung Leipziger Innenstadt. Insgesamt werden rund 500 Traktoren erwartet. Es muss mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.