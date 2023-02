Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete unter Berufung auf CDU-Kreise, dass auch die Berliner Christdemokraten zu dem schwarz-roten Bündnis tendieren würden. Käme es zu dieser Koalition, würde Giffey ihr Amt als Regierungschefin an CDU-Spitzenkandidat und Wahlsieger Kai Wegner verlieren. Sie selbst könnte demnach als Senatorin Teil einer neuen Regierung werden.

Die Berliner CDU verhandelte unterdessen am Dienstag zum dritten Mal mit den Grünen. Das dritte Treffen mit der SPD hatte bereits am Freitag stattgefunden. Eine Präferenz äußerten CDU, SPD und Grüne bislang noch nicht öffentlich. Lediglich die Linke teilte mit, sie sei zur Fortsetzung von Rot-Grün-Rot an der Spree "bereit".