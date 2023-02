Die Berliner Landesregierung wurde abgewählt, daran kann es mit dem vorläufigen Endergebnis keinen Zweifel geben. Und trotzdem bleibt eine potentielle parlamentarische Mehrheit für Rot-Grün-Rot und somit auch eine Regierungsoption der Wahlverliererinnen im Bereich des Möglichen. Noch am Sonntagabend lassen Grüne und die Linke erkennen, dass sie die bisherige Regierungsarbeit gerne fortführen wollen. SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey klingt am Morgen nach dem Debakel schon vorsichtiger. So sieht Giffey zwar einen klaren Auftrag an die Sozialdemokratie, sich an einer Regierungsbildung zu beteiligen. Mit wem, da legt sich die scheidende Bürgermeisterin nicht fest.